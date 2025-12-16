- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
8 (47.05%)
Loss Trade:
9 (52.94%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-16.25 USD
Profitto lordo:
14.34 USD (6 427 pips)
Perdita lorda:
-138.66 USD (138 671 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (14.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.61
Attività di trading:
84.58%
Massimo carico di deposito:
205.93%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
4 (23.53%)
Short Trade:
13 (76.47%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-7.31 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-15.41 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-138.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.66 USD (9)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
138.66 USD
Massimale:
138.66 USD (69.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.33% (138.66 USD)
Per equità:
59.92% (119.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-132K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.34 USD
Massima perdita consecutiva: -138.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
78
USD
USD
1
0%
17
47%
85%
0.10
-7.31
USD
USD
69%
1:200