- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
50 (72.46%)
Loss Trade:
19 (27.54%)
Best Trade:
121.00 BRL
Worst Trade:
-118.00 BRL
Profitto lordo:
1 347.00 BRL (6 735 pips)
Perdita lorda:
-829.00 BRL (4 145 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (298.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
298.00 BRL (14)
Indice di Sharpe:
NaN
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
30 (43.48%)
Short Trade:
39 (56.52%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
7.51 BRL
Profitto medio:
26.94 BRL
Perdita media:
-43.63 BRL
Massime perdite consecutive:
5 (-218.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-218.00 BRL (5)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.00 BRL
Massimale:
218.00 BRL (92.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|64
|WING26
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|220
|WING26
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|2.5K
|WING26
|100
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.00 BRL
Worst Trade: -118 BRL
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +298.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -218.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ClearInvestimentos-CLEAR" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ClearInvestimentos-CLEAR
|0.88 × 199
Non ci sono recensioni