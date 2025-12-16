- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
32 (72.72%)
Loss Trade:
12 (27.27%)
Best Trade:
2.09 USD
Worst Trade:
-3.18 USD
Profitto lordo:
13.30 USD (1 313 pips)
Perdita lorda:
-23.72 USD (2 366 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.68 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
1.23%
Massimo carico di deposito:
3.75%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
48 secondi
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
44 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
0.42 USD
Perdita media:
-1.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.51 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.11 USD
Massimale:
12.07 USD (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (12.07 USD)
Per equità:
0.71% (2.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.09 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.68 USD
Massima perdita consecutiva: -5.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|6.70 × 10
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
