- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
32 (74.41%)
Loss Trade:
11 (25.58%)
Best Trade:
2.44 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
17.20 USD (17 110 pips)
Perdita lorda:
-23.95 USD (23 974 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
0.29%
Massimo carico di deposito:
2.21%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
36 (83.72%)
Short Trade:
7 (16.28%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.42 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.42 USD
Massimale:
12.67 USD (3.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.14% (12.67 USD)
Per equità:
0.47% (1.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.44 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
