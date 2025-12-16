- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
35 (71.42%)
Loss Trade:
14 (28.57%)
Best Trade:
2.44 USD
Worst Trade:
-3.50 USD
Profitto lordo:
21.63 USD (21 543 pips)
Perdita lorda:
-32.08 USD (32 075 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
5.02%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
48 (97.96%)
Short Trade:
1 (2.04%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
0.62 USD
Perdita media:
-2.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.44 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.82 USD
Massimale:
21.05 USD (5.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.51% (21.05 USD)
Per equità:
2.84% (7.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.44 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.68 USD
Massima perdita consecutiva: -5.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
265
USD
USD
1
100%
49
71%
5%
0.67
-0.21
USD
USD
8%
1:500