Arnaldo Americo Dos Santos

Nexify

Arnaldo Americo Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
77 (64.16%)
Loss Trade:
43 (35.83%)
Best Trade:
29.28 BRL
Worst Trade:
-27.82 BRL
Profitto lordo:
485.28 BRL (1 536 748 pips)
Perdita lorda:
-378.52 BRL (6 261 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (47.41 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
56.96 BRL (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
50.56%
Massimo carico di deposito:
0.72%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
70 (58.33%)
Short Trade:
50 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.89 BRL
Profitto medio:
6.30 BRL
Perdita media:
-8.80 BRL
Massime perdite consecutive:
8 (-9.71 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-61.75 BRL (4)
Crescita mensile:
3.84%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.54 BRL
Massimale:
78.83 BRL (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.48% (51.85 BRL)
Per equità:
0.42% (15.12 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDxx 98
EURUSDxx 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDxx 54
EURUSDxx 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDxx 1.9K
EURUSDxx 956
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.16 16:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexify
30USD al mese
4%
0
0
USD
3.6K
BRL
1
90%
120
64%
51%
1.28
0.89
BRL
2%
1:500
Copia

