Jaideep Bhattacharjee

AlgoLab Gold Trader

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
47 (61.84%)
Loss Trade:
29 (38.16%)
Best Trade:
19.27 USD
Worst Trade:
-8.66 USD
Profitto lordo:
59.92 USD (42 529 pips)
Perdita lorda:
-70.29 USD (70 275 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
8.33%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
35 (46.05%)
Short Trade:
41 (53.95%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
1.27 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.81 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.24 USD
Massimale:
27.98 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.41% (27.98 USD)
Per equità:
1.21% (6.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 76
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.27 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
AlgoLab Gold Trader


Non ci sono recensioni
2025.12.16 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlgoLab Gold Trader
30USD al mese
-2%
0
0
USD
490
USD
1
100%
76
61%
8%
0.85
-0.14
USD
5%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.