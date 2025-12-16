- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
47 (61.84%)
Loss Trade:
29 (38.16%)
Best Trade:
19.27 USD
Worst Trade:
-8.66 USD
Profitto lordo:
59.92 USD (42 529 pips)
Perdita lorda:
-70.29 USD (70 275 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
8.33%
Massimo carico di deposito:
1.77%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
35 (46.05%)
Short Trade:
41 (53.95%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
1.27 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.81 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.24 USD
Massimale:
27.98 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.41% (27.98 USD)
Per equità:
1.21% (6.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.27 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
