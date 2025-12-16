- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
71 (65.13%)
Loss Trade:
38 (34.86%)
Best Trade:
19.79 USD
Worst Trade:
-15.52 USD
Profitto lordo:
158.57 USD (233 842 pips)
Perdita lorda:
-148.34 USD (399 527 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
42 (38.53%)
Short Trade:
67 (61.47%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.49 USD (2)
Crescita mensile:
34.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.40 USD
Massimale:
37.40 USD (23.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|43
|BTCUSD
|23
|XAUUSD
|19
|US500
|18
|USDJPY
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|30
|BTCUSD
|-18
|XAUUSD
|10
|US500
|-8
|USDJPY
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|18K
|BTCUSD
|-181K
|XAUUSD
|1.2K
|US500
|-3.5K
|USDJPY
|-537
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.79 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.23 USD
Massima perdita consecutiva: -16.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|1.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
