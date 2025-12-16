SegnaliSezioni
Shuangqing Liu

WH6771

Shuangqing Liu
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
71 (65.13%)
Loss Trade:
38 (34.86%)
Best Trade:
19.79 USD
Worst Trade:
-15.52 USD
Profitto lordo:
158.57 USD (233 842 pips)
Perdita lorda:
-148.34 USD (399 527 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (11.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
42 (38.53%)
Short Trade:
67 (61.47%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
2.23 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.49 USD (2)
Crescita mensile:
34.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.40 USD
Massimale:
37.40 USD (23.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 43
BTCUSD 23
XAUUSD 19
US500 18
USDJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 30
BTCUSD -18
XAUUSD 10
US500 -8
USDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 18K
BTCUSD -181K
XAUUSD 1.2K
US500 -3.5K
USDJPY -537
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.79 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.23 USD
Massima perdita consecutiva: -16.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live25
1.76 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
顺势突破策略

主做黄金和以太坊，

一次一单，每单都带动态止盈止损

交流学习可以加，微.信：jjj117118119

Non ci sono recensioni
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
