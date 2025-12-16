SegnaliSezioni
Tanapisit Tepawarapruek

Aurum Apex TC Prime

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
67 (83.75%)
Loss Trade:
13 (16.25%)
Best Trade:
1.90 USD
Worst Trade:
-5.60 USD
Profitto lordo:
39.23 USD (4 295 pips)
Perdita lorda:
-51.35 USD (5 051 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (11.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.71 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
19.73%
Massimo carico di deposito:
62.17%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
43 secondi
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
46 (57.50%)
Short Trade:
34 (42.50%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.39 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.02 USD
Massimale:
17.33 USD (11.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.38% (17.33 USD)
Per equità:
2.90% (4.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -756
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.90 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.71 USD
Massima perdita consecutiva: -6.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 più
-Trade with Tickmill Broker/Raw Account-

This master focuses on volume generation and execution efficiency, not long-term capital growth.
Followers are advised to use Raw/ECN/Pro accounts and connect with the same broker as the master for optimal execution.
It is recommended to first test the strategy using a fixed lot size of 0.01 and gradually increase position size based on account balance and risk tolerance.

As a general reference:
– $200–300 balance: 0.01 lot
– $1,000 balance: 0.02–0.05 lot


This strategy may generate high trade frequency and is not suitable for all investors.


Non ci sono recensioni
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 13:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aurum Apex TC Prime
30USD al mese
-8%
0
0
USD
138
USD
1
100%
80
83%
20%
0.76
-0.15
USD
11%
1:100
Copia

