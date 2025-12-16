- Crescita
Trade:
1 866
Profit Trade:
1 255 (67.25%)
Loss Trade:
611 (32.74%)
Best Trade:
61.19 USD
Worst Trade:
-79.08 USD
Profitto lordo:
7 349.31 USD (11 360 031 pips)
Perdita lorda:
-7 169.23 USD (11 837 958 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (19.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
899.92 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
878
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
1 015 (54.39%)
Short Trade:
851 (45.61%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-11.73 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-717.37 USD (11)
Crescita mensile:
9.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.83 USD
Massimale:
1 187.69 USD (37.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.67% (1 187.69 USD)
Per equità:
1.61% (35.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|1866
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-478K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +61.19 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +19.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
US100 Steady Growth
Non ci sono recensioni
