SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WH6254
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
16 (84.21%)
Loss Trade:
3 (15.79%)
Best Trade:
6.14 USD
Worst Trade:
-2.44 USD
Profitto lordo:
38.98 USD (3 988 pips)
Perdita lorda:
-6.02 USD (584 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.89 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
13.51
Long Trade:
10 (52.63%)
Short Trade:
9 (47.37%)
Fattore di profitto:
6.48
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.44 USD (1)
Crescita mensile:
30.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.44 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.14 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.89 USD
Massima perdita consecutiva: -2.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

专做黄金策略，一次一单

 交流学习可以加微：jjj117118119

Non ci sono recensioni
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati