- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
17.91 USD
Worst Trade:
-19.60 USD
Profitto lordo:
83.42 USD (2 402 pips)
Perdita lorda:
-53.82 USD (1 270 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (50.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.37%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-7.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.60 USD (1)
Crescita mensile:
24.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.68 USD
Massimale:
19.60 USD (11.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (16.52 USD)
Per equità:
11.29% (19.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|-20
|EURAUD
|3
|AUDNZD
|12
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|8
|AUDCHF
|-15
|USDCAD
|18
|AUDCAD
|0
|EURNZD
|-17
|NZDJPY
|8
|CADCHF
|2
|EURCAD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|578
|GBPUSD
|-402
|EURAUD
|91
|AUDNZD
|418
|EURUSD
|-12
|AUDUSD
|164
|AUDCHF
|-234
|USDCAD
|493
|AUDCAD
|-2
|EURNZD
|-570
|NZDJPY
|251
|CADCHF
|24
|EURCAD
|333
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.91 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JustForex-Live3
|0.00 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 4
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 73
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
JustForex-Live4
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 6
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 23
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 28
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 15
|
Exness-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 12
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 5
