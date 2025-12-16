SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Close position at the end of the day
Vytautas Paliokas

Close position at the end of the day

Vytautas Paliokas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
RoboForex-Pro-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
17.91 USD
Worst Trade:
-19.60 USD
Profitto lordo:
83.42 USD (2 402 pips)
Perdita lorda:
-53.82 USD (1 270 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (50.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.37%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-7.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.60 USD (1)
Crescita mensile:
24.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.68 USD
Massimale:
19.60 USD (11.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.05% (16.52 USD)
Per equità:
11.29% (19.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3
GBPUSD 2
EURAUD 2
AUDNZD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 19
GBPUSD -20
EURAUD 3
AUDNZD 12
EURUSD -1
AUDUSD 8
AUDCHF -15
USDCAD 18
AUDCAD 0
EURNZD -17
NZDJPY 8
CADCHF 2
EURCAD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 578
GBPUSD -402
EURAUD 91
AUDNZD 418
EURUSD -12
AUDUSD 164
AUDCHF -234
USDCAD 493
AUDCAD -2
EURNZD -570
NZDJPY 251
CADCHF 24
EURCAD 333
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.91 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JustForex-Live3
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 4
Exness-Real4
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 5
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 73
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
JustForex-Live4
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 4
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 6
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 23
AxioryAsia-02Live
0.00 × 28
Darwinex-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 14
Tickmill-Live02
0.00 × 15
Exness-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real5
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 12
FxPro.com-Real08
0.00 × 5
140 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Close position at the end of the day
30USD al mese
24%
0
0
USD
151
USD
1
0%
18
61%
100%
1.54
1.64
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.