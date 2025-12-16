- Crescita
Trade:
254
Profit Trade:
143 (56.29%)
Loss Trade:
111 (43.70%)
Best Trade:
45.10 USD
Worst Trade:
-18.59 USD
Profitto lordo:
270.15 USD (1 143 987 pips)
Perdita lorda:
-179.34 USD (1 095 412 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (95.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.02 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
84.88%
Massimo carico di deposito:
1.00%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
254
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
164 (64.57%)
Short Trade:
90 (35.43%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.89 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.39 USD (10)
Crescita mensile:
6.08%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.22 USD
Massimale:
74.88 USD (21.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.29% (27.91 USD)
Per equità:
3.08% (27.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|215
|XAUUSD
|38
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|16
|XAUUSD
|74
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|44K
|XAUUSD
|4.2K
|AUDCAD
|113
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 409
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.68 × 80
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
