SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Preacher
Larissa Christou

Preacher

Larissa Christou
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
DPrimeVU-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
15 (62.50%)
Loss Trade:
9 (37.50%)
Best Trade:
6.93 USD
Worst Trade:
-21.78 USD
Profitto lordo:
32.10 USD (1 908 pips)
Perdita lorda:
-82.88 USD (3 374 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.54 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
21.05%
Massimo carico di deposito:
4.21%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
5 (20.83%)
Short Trade:
19 (79.17%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-9.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-59.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.20 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.44 USD
Massimale:
75.25 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (75.25 USD)
Per equità:
2.42% (126.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s -51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s -1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.93 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.97 USD
Massima perdita consecutiva: -59.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DPrimeVU-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Preacher
30USD al mese
-1%
0
0
USD
5.2K
USD
1
100%
24
62%
21%
0.38
-2.12
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.