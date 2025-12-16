- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
151 (86.28%)
Loss Trade:
24 (13.71%)
Best Trade:
53.64 USD
Worst Trade:
-133.65 USD
Profitto lordo:
1 294.57 USD (42 956 pips)
Perdita lorda:
-599.65 USD (20 629 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (195.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.75 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
3.42%
Massimo carico di deposito:
60.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
130 (74.29%)
Short Trade:
45 (25.71%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-24.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-489.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.27 USD (4)
Crescita mensile:
177.50%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
138.73 USD
Massimale:
489.27 USD (65.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.86% (489.27 USD)
Per equità:
0.93% (4.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|BTCUSD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|BTCUSD
|0
|USDCHF
|0
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|98
|AUDUSD
|37
|NZDUSD
|48
|BTCUSD
|894
|USDCHF
|7
|USDCAD
|10
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.64 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +195.29 USD
Massima perdita consecutiva: -489.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.03 × 192
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.19 × 643
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 1194
|
Exness-Real11
|0.66 × 56
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 92
|
BlueberryMarkets-Live
|0.76 × 390
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
ICMarketsSC-Live15
|1.30 × 47
|
Pepperstone-Edge12
|1.35 × 183
|
Tradeview-Live
|1.36 × 14
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 12
|
OctaFX-Real
|2.12 × 281
|
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|3.23 × 22
|
SageFx-Live
|3.47 × 167
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
NPBFX-Real
|4.23 × 40
|
OctaFX-Real8
|4.67 × 244
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
5 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
178%
0
0
USD
USD
578
USD
USD
5
9%
175
86%
3%
2.15
3.97
USD
USD
81%
1:500