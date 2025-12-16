SegnaliSezioni
Jamalludin Othman

DinOth

Jamalludin Othman
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 178%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
151 (86.28%)
Loss Trade:
24 (13.71%)
Best Trade:
53.64 USD
Worst Trade:
-133.65 USD
Profitto lordo:
1 294.57 USD (42 956 pips)
Perdita lorda:
-599.65 USD (20 629 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (195.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.75 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
3.42%
Massimo carico di deposito:
60.99%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
130 (74.29%)
Short Trade:
45 (25.71%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-24.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-489.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.27 USD (4)
Crescita mensile:
177.50%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
138.73 USD
Massimale:
489.27 USD (65.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.86% (489.27 USD)
Per equità:
0.93% (4.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 166
EURUSD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
BTCUSD 1
USDCHF 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 693
EURUSD 1
AUDUSD 0
NZDUSD 0
BTCUSD 0
USDCHF 0
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 98
AUDUSD 37
NZDUSD 48
BTCUSD 894
USDCHF 7
USDCAD 10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.64 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +195.29 USD
Massima perdita consecutiva: -489.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 2
Exness-Real17
0.03 × 192
Tickmill-Live10
0.11 × 95
ThreeTrader-Live
0.19 × 643
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 1194
Exness-Real11
0.66 × 56
RoboForex-Prime
0.71 × 92
BlueberryMarkets-Live
0.76 × 390
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
ICMarketsSC-Live15
1.30 × 47
Pepperstone-Edge12
1.35 × 183
Tradeview-Live
1.36 × 14
OctaFX-Real7
1.39 × 346
Tickmill-Live04
2.00 × 12
OctaFX-Real
2.12 × 281
OctaFX-Real3
2.63 × 48
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.23 × 22
SageFx-Live
3.47 × 167
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
NPBFX-Real
4.23 × 40
OctaFX-Real8
4.67 × 244
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
5 più
Non ci sono recensioni
2025.12.16 11:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 11:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.