- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 076
Profit Trade:
735 (68.30%)
Loss Trade:
341 (31.69%)
Best Trade:
128.91 USD
Worst Trade:
-76.55 USD
Profitto lordo:
4 492.16 USD (5 843 850 pips)
Perdita lorda:
-4 784.82 USD (6 366 681 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (18.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
636.98 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.88%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
820
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
586 (54.46%)
Short Trade:
490 (45.54%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
6.11 USD
Perdita media:
-14.03 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-440.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-769.91 USD (13)
Crescita mensile:
-9.75%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
462.61 USD
Massimale:
1 225.31 USD (32.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.55% (1 225.31 USD)
Per equità:
0.87% (23.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|1076
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-293
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-523K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.91 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +18.63 USD
Massima perdita consecutiva: -440.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real24
|22.00 × 1
US100 Development
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
99%
1 076
68%
100%
0.93
-0.27
USD
USD
33%
1:200