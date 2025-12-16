SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Foundation Trend
Konstantin Chobu

Foundation Trend

Konstantin Chobu
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
40.62 USD
Worst Trade:
-53.32 USD
Profitto lordo:
78.13 USD (5 754 pips)
Perdita lorda:
-73.20 USD (3 989 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (69.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
203 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
9.77 USD
Perdita media:
-36.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-53.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.32 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
64.61 USD (13.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -27
AUDUSD 20
NZDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.5K
AUDUSD 2K
NZDUSD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.62 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.54 USD
Massima perdita consecutiva: -53.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 46
AMarkets-Real
0.76 × 134
PhillipFutures-Server
2.46 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
4.63 × 8
RoboForex-Pro
5.50 × 4
2025.12.16 09:21
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.09% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.72% of days out of the 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.16 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 203 days
