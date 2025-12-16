- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
40.62 USD
Worst Trade:
-53.32 USD
Profitto lordo:
78.13 USD (5 754 pips)
Perdita lorda:
-73.20 USD (3 989 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (69.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
203 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 giorni
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
9.77 USD
Perdita media:
-36.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-53.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.32 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
64.61 USD (13.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-27
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.33 × 46
|
AMarkets-Real
|0.76 × 134
|
PhillipFutures-Server
|2.46 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|4.63 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.50 × 4
Non ci sono recensioni