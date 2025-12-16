SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCTD

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
147 (81.21%)
Loss Trade:
34 (18.78%)
Best Trade:
22.54 CHF
Worst Trade:
-19.52 CHF
Profitto lordo:
112.30 CHF (31 448 pips)
Perdita lorda:
-56.79 CHF (35 014 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (16.08 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
23.57 CHF (21)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
43.45%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
95 (52.49%)
Short Trade:
86 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.31 CHF
Profitto medio:
0.76 CHF
Perdita media:
-1.67 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-3.60 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-19.52 CHF (1)
Crescita mensile:
55.51%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 CHF
Massimale:
20.42 CHF (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (19.97 CHF)
Per equità:
0.83% (1.21 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 126
US30 39
GER40 12
US100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 57
US30 0
GER40 -1
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 5K
US30 1K
GER40 -6.2K
US100 -3.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.54 CHF
Worst Trade: -20 CHF
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.08 CHF
Massima perdita consecutiva: -3.60 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
- Micro Trading Gold and Indices
Non ci sono recensioni
2025.12.16 10:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
