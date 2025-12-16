- Crescita
Trade:
181
Profit Trade:
147 (81.21%)
Loss Trade:
34 (18.78%)
Best Trade:
22.54 CHF
Worst Trade:
-19.52 CHF
Profitto lordo:
112.30 CHF (31 448 pips)
Perdita lorda:
-56.79 CHF (35 014 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (16.08 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
23.57 CHF (21)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
43.45%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
181
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
95 (52.49%)
Short Trade:
86 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
0.31 CHF
Profitto medio:
0.76 CHF
Perdita media:
-1.67 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-3.60 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-19.52 CHF (1)
Crescita mensile:
55.51%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 CHF
Massimale:
20.42 CHF (16.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.66% (19.97 CHF)
Per equità:
0.83% (1.21 CHF)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
