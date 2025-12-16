SegnaliSezioni
Tung Nguyen

SmartAIpro

Tung Nguyen
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
29 (55.76%)
Loss Trade:
23 (44.23%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
43.46 USD (155 977 pips)
Perdita lorda:
-32.50 USD (69 429 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.19%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.75 USD (2)
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
21.90 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (21.90 USD)
Per equità:
2.99% (15.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SPXUSD 14
XAUUSD_i 12
BTCUSD 10
USDCAD_i 4
USDCHF_i 4
GBPUSD_i 3
AUDUSD_i 3
EURUSD_i 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SPXUSD -2
XAUUSD_i 5
BTCUSD 9
USDCAD_i 0
USDCHF_i -2
GBPUSD_i -3
AUDUSD_i 1
EURUSD_i 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SPXUSD -4.6K
XAUUSD_i 4.9K
BTCUSD 86K
USDCAD_i 12
USDCHF_i -34
GBPUSD_i -287
AUDUSD_i 88
EURUSD_i 39
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Profit > 30%/every month, DD < 15%. SL < 10% all floating trades.

EA trade full time 100%. The mql5 statistical got alittle wrong sometimes.


Enjoy your life. 

Telegram @tungsaigon

Email: sprucevn@gmail.com

Open Pro Account in Weltrade for maximize the profit with my invite link: 


2025.12.16 08:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
SmartAIpro
30USD al mese
2%
0
0
USD
510
USD
1
96%
52
55%
100%
1.33
0.21
USD
4%
1:500
