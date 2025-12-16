- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
29 (55.76%)
Loss Trade:
23 (44.23%)
Best Trade:
4.12 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
43.46 USD (155 977 pips)
Perdita lorda:
-32.50 USD (69 429 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.19 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.19%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.75 USD (2)
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
21.90 USD (4.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (21.90 USD)
Per equità:
2.99% (15.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SPXUSD
|14
|XAUUSD_i
|12
|BTCUSD
|10
|USDCAD_i
|4
|USDCHF_i
|4
|GBPUSD_i
|3
|AUDUSD_i
|3
|EURUSD_i
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SPXUSD
|-2
|XAUUSD_i
|5
|BTCUSD
|9
|USDCAD_i
|0
|USDCHF_i
|-2
|GBPUSD_i
|-3
|AUDUSD_i
|1
|EURUSD_i
|3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SPXUSD
|-4.6K
|XAUUSD_i
|4.9K
|BTCUSD
|86K
|USDCAD_i
|12
|USDCHF_i
|-34
|GBPUSD_i
|-287
|AUDUSD_i
|88
|EURUSD_i
|39
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.12 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Profit > 30%/every month, DD < 15%. SL < 10% all floating trades.
EA trade full time 100%. The mql5 statistical got alittle wrong sometimes.
Enjoy your life.
Telegram @tungsaigon
Email: sprucevn@gmail.com
Open Pro Account in Weltrade for maximize the profit with my invite link:
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
1
96%
52
55%
100%
1.33
0.21
USD
USD
4%
1:500