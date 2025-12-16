- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
51 (71.83%)
Loss Trade:
20 (28.17%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-171.77 USD
Profitto lordo:
261.61 USD (71 475 pips)
Perdita lorda:
-1 396.79 USD (219 520 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (74.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.48 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
71.05%
Massimo carico di deposito:
123.37%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
41 (57.75%)
Short Trade:
30 (42.25%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-15.99 USD
Profitto medio:
5.13 USD
Perdita media:
-69.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-679.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-679.93 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 135.18 USD
Massimale:
1 168.32 USD (82.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.56% (1 168.32 USD)
Per equità:
53.59% (323.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-148K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -172 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +74.48 USD
Massima perdita consecutiva: -679.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 171
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
66USD al mese
-82%
0
0
USD
USD
247
USD
USD
1
0%
71
71%
71%
0.18
-15.99
USD
USD
83%
1:500