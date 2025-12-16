- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
42.36 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
52.36 USD (3 160 pips)
Perdita lorda:
-11.51 USD (1 041 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (45.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.55 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
27.56%
Massimo carico di deposito:
20.40%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
6.81 USD
Profitto medio:
13.09 USD
Perdita media:
-5.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.99 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
6.21 USD (1.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.58% (6.10 USD)
Per equità:
0.47% (5.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.53 × 774
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
50%
6
66%
28%
4.54
6.81
USD
USD
1%
1:200