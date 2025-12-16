- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
39 (52.70%)
Loss Trade:
35 (47.30%)
Best Trade:
200.49 USD
Worst Trade:
-153.27 USD
Profitto lordo:
1 289.68 USD (53 618 pips)
Perdita lorda:
-818.05 USD (28 089 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (47.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
37 (50.00%)
Short Trade:
37 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
6.37 USD
Profitto medio:
33.07 USD
Perdita media:
-23.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-419.36 USD (4)
Crescita mensile:
27.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
419.36 USD (50.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.49 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +47.00 USD
Massima perdita consecutiva: -37.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
