- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
22.69 USD
Worst Trade:
-20.66 USD
Profitto lordo:
55.46 USD (193 533 pips)
Perdita lorda:
-49.27 USD (105 000 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (52.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
145.83%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
7.92 USD
Perdita media:
-9.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.04 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.04 USD
Massimale:
46.04 USD (46.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.04% (46.04 USD)
Per equità:
36.43% (38.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-16
|BTCUSDm
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-9.4K
|BTCUSDm
|98K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.69 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +52.57 USD
Massima perdita consecutiva: -46.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
