Trade:
136
Profit Trade:
58 (42.64%)
Loss Trade:
78 (57.35%)
Best Trade:
34.03 USD
Worst Trade:
-4.20 USD
Profitto lordo:
157.60 USD (2 703 pips)
Perdita lorda:
-115.48 USD (2 277 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
34 (25.00%)
Short Trade:
102 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-1.48 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-50.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.65 USD (24)
Crescita mensile:
11.41%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.24 USD
Massimale:
55.13 USD (65.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|42
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|405
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.03 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +3.14 USD
Massima perdita consecutiva: -50.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3318
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.11 × 487
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
