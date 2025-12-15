SegnaliSezioni
Yurii Ivanov

Manual trading

Yurii Ivanov
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
58 (42.64%)
Loss Trade:
78 (57.35%)
Best Trade:
34.03 USD
Worst Trade:
-4.20 USD
Profitto lordo:
157.60 USD (2 703 pips)
Perdita lorda:
-115.48 USD (2 277 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
34 (25.00%)
Short Trade:
102 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-1.48 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-50.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.65 USD (24)
Crescita mensile:
11.41%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.24 USD
Massimale:
55.13 USD (65.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 134
AUDUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 42
AUDUSD 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 405
AUDUSD 3
GBPUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.03 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +3.14 USD
Massima perdita consecutiva: -50.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3318
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.11 × 487
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.67 × 3
50 più
Trading manuale EUR/USD tramite grafici (6E1!+DX1!)


Non ci sono recensioni
2025.12.15 23:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.57% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.62% of days out of the 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 23:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
