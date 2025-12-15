- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
37.71 USD (3 868 pips)
Perdita lorda:
-5.84 USD
Vincite massime consecutive:
16 (37.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.71 USD (16)
Indice di Sharpe:
10.58
Attività di trading:
66.80%
Massimo carico di deposito:
9.36%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
91.06
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
6.46
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
32.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
0.35 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.24% (18.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +37.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AMarkets-Real
|0.42 × 52
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.07 × 14
