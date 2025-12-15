- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
119 (74.37%)
Loss Trade:
41 (25.63%)
Best Trade:
39.60 USD
Worst Trade:
-92.75 USD
Profitto lordo:
1 134.89 USD (53 262 pips)
Perdita lorda:
-1 356.56 USD (46 054 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (119.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.15 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
60.17%
Massimo carico di deposito:
279.62%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
50 (31.25%)
Short Trade:
110 (68.75%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.39 USD
Profitto medio:
9.54 USD
Perdita media:
-33.09 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-203.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.80 USD (3)
Crescita mensile:
-69.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
221.67 USD
Massimale:
568.05 USD (127.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.46% (568.05 USD)
Per equità:
75.60% (122.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|159
|EURUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|-222
|EURUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|7.2K
|EURUSD.m
|52
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.60 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119.29 USD
Massima perdita consecutiva: -203.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.Phương pháp trading theo price action .
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
