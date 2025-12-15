SegnaliSezioni
Truong Van Hung

Team24h

Truong Van Hung
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
18.64 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
48.53 USD (3 668 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (48.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.53 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.66%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
9.71 USD
Profitto medio:
9.71 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (2.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.64 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +48.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
Non ci sono recensioni
2025.12.15 18:06
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
