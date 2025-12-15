SegnaliSezioni
Adi Hermanto

Best of the Best

Adi Hermanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 211%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
111 (84.73%)
Loss Trade:
20 (15.27%)
Best Trade:
36.01 USD
Worst Trade:
-31.82 USD
Profitto lordo:
663.17 USD (572 843 pips)
Perdita lorda:
-240.99 USD (147 797 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (308.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.21 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
33.74%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
46 (35.11%)
Short Trade:
85 (64.89%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-86.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.64 USD (10)
Crescita mensile:
211.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.69 USD
Massimale:
147.78 USD (50.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.59% (147.78 USD)
Per equità:
3.33% (18.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 422
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 425K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.01 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +308.21 USD
Massima perdita consecutiva: -86.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 più
Hi.. I'm focus in Gold. My strategy is scalping with some methods.. Averaging and Momentum using S&R + MA + BB.
Non ci sono recensioni
2025.12.15 15:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.