- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
111 (84.73%)
Loss Trade:
20 (15.27%)
Best Trade:
36.01 USD
Worst Trade:
-31.82 USD
Profitto lordo:
663.17 USD (572 843 pips)
Perdita lorda:
-240.99 USD (147 797 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (308.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.21 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
33.74%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
46 (35.11%)
Short Trade:
85 (64.89%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-12.05 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-86.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.64 USD (10)
Crescita mensile:
211.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.69 USD
Massimale:
147.78 USD (50.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.59% (147.78 USD)
Per equità:
3.33% (18.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|422
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|425K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.01 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +308.21 USD
Massima perdita consecutiva: -86.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Hi.. I'm focus in Gold. My strategy is scalping with some methods.. Averaging and Momentum using S&R + MA + BB.
