Tao Huang

Hello word

Tao Huang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.66 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.38 USD (48 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (2.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.99%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.63% (11.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 10
TMGM.TradeMax-Live7
1.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live20
1.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live6
2.00 × 4
Weltrade-Live
2.43 × 53
ICMarketsSC-Live19
5.50 × 12
FXCL-Main2
6.00 × 1
DecodeGlobalLtd-Main Server
9.14 × 7
DooPrime-Live 3
10.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.15 14:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 14:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 14:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.