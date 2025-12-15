- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.66 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.38 USD (48 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (2.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
38.99%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.63% (11.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|1.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live6
|2.00 × 4
|
Weltrade-Live
|2.43 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|5.50 × 12
|
FXCL-Main2
|6.00 × 1
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|9.14 × 7
|
DooPrime-Live 3
|10.00 × 1
