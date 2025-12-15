- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
16 (66.66%)
Loss Trade:
8 (33.33%)
Best Trade:
6.57 EUR
Worst Trade:
-7.55 EUR
Profitto lordo:
66.49 EUR (21 963 pips)
Perdita lorda:
-54.72 EUR (17 609 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (21.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
21.79 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.09%
Massimo carico di deposito:
96.98%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.49 EUR
Profitto medio:
4.16 EUR
Perdita media:
-6.84 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-21.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.24 EUR (3)
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.17 EUR
Massimale:
23.69 EUR (7.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (23.69 EUR)
Per equità:
2.22% (6.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|13
|NAS100
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|21
|NAS100
|-7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|6K
|NAS100
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.57 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
4%
0
0
USD
USD
318
EUR
EUR
1
81%
24
66%
84%
1.21
0.49
EUR
EUR
7%
1:500