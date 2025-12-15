SegnaliSezioni
Kamal Awad

EA Gold

Kamal Awad
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
28.96 USD (918 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (28.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.75
Attività di trading:
29.57%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
4.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (6.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 918
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +28.96 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
ICMarketsSC-Live17
7.44 × 9
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.32 × 571
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
15.27 × 97
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.12.15 13:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 12:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 12:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.