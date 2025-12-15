- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
37 (77.08%)
Loss Trade:
11 (22.92%)
Best Trade:
64.76 USD
Worst Trade:
-15.80 USD
Profitto lordo:
196.77 USD (39 203 098 pips)
Perdita lorda:
-63.55 USD (53 857 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (51.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.64 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
38.07%
Massimo carico di deposito:
21.30%
Ultimo trade:
37 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.16
Long Trade:
20 (41.67%)
Short Trade:
28 (58.33%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
2.78 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-5.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.61 USD (3)
Crescita mensile:
80.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.61 USD (5.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.12% (17.48 USD)
Per equità:
2.54% (5.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|BTCUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|BTCUSD
|208K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.76 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.15 USD
Massima perdita consecutiva: -18.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 3
Manual Trading based on HH_LL, hedging technique
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
81%
0
0
USD
USD
227
USD
USD
1
0%
48
77%
38%
3.09
2.78
USD
USD
9%
1:200