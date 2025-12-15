- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
420 (77.34%)
Loss Trade:
123 (22.65%)
Best Trade:
231.45 USD
Worst Trade:
-109.33 USD
Profitto lordo:
3 085.34 USD (112 020 pips)
Perdita lorda:
-1 864.20 USD (131 061 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (169.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.34
Long Trade:
308 (56.72%)
Short Trade:
235 (43.28%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-15.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.19 USD (2)
Crescita mensile:
6.79%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.23 USD
Massimale:
365.35 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (365.31 USD)
Per equità:
1.52% (141.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|9
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|156
|NZDCAD
|21
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|4
|EURAUD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-26K
|AUDCAD
|4.8K
|NZDCAD
|667
|EURUSD
|419
|AUDNZD
|622
|USDCAD
|177
|EURAUD
|162
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +231.45 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +169.72 USD
Massima perdita consecutiva: -14.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 128
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.61 × 23
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 24
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5225
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
FPMarkets-Live
|1.39 × 337
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 40
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
Exness-MT5Real8
|1.52 × 532
124 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Cobination of Swing trading strategies.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
8
97%
543
77%
100%
1.65
2.25
USD
USD
4%
1:500