Algoritmic Capital, Ltd.

FOREX GRAB

Algoritmic Capital, Ltd.
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
420 (77.34%)
Loss Trade:
123 (22.65%)
Best Trade:
231.45 USD
Worst Trade:
-109.33 USD
Profitto lordo:
3 085.34 USD (112 020 pips)
Perdita lorda:
-1 864.20 USD (131 061 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (169.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.17 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.34
Long Trade:
308 (56.72%)
Short Trade:
235 (43.28%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.25 USD
Profitto medio:
7.35 USD
Perdita media:
-15.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.19 USD (2)
Crescita mensile:
6.79%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.23 USD
Massimale:
365.35 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (365.31 USD)
Per equità:
1.52% (141.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 442
AUDCAD 76
NZDCAD 9
EURUSD 7
AUDNZD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
AUDCAD 156
NZDCAD 21
EURUSD 15
AUDNZD 12
USDCAD 4
EURAUD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -26K
AUDCAD 4.8K
NZDCAD 667
EURUSD 419
AUDNZD 622
USDCAD 177
EURAUD 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +231.45 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +169.72 USD
Massima perdita consecutiva: -14.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 128
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.61 × 23
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 24
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5225
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
FPMarkets-Live
1.39 × 337
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
VantageInternational-Live 3
1.48 × 40
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
Exness-MT5Real8
1.52 × 532
124 più
Cobination of Swing trading strategies.
Non ci sono recensioni
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREX GRAB
30USD al mese
14%
0
0
USD
9.3K
USD
8
97%
543
77%
100%
1.65
2.25
USD
4%
1:500
