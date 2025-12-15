SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Latihan Cutloss
Donny Roganda Manurung

Latihan Cutloss

Donny Roganda Manurung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
402 383.20 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
578 518.68 IDR (34 799 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
2 (578 518.68 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
578 518.68 IDR (2)
Indice di Sharpe:
2.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
289 259.34 IDR
Profitto medio:
289 259.34 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +402 383.20 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +578 518.68 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
