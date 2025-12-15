- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
402 383.20 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
578 518.68 IDR (34 799 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
2 (578 518.68 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
578 518.68 IDR (2)
Indice di Sharpe:
2.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
289 259.34 IDR
Profitto medio:
289 259.34 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +402 383.20 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +578 518.68 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Non ci sono recensioni