- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
78 (54.92%)
Loss Trade:
64 (45.07%)
Best Trade:
65.82 USD
Worst Trade:
-35.71 USD
Profitto lordo:
805.93 USD (80 635 pips)
Perdita lorda:
-682.54 USD (68 162 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (88.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
78 (54.93%)
Short Trade:
64 (45.07%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
10.33 USD
Perdita media:
-10.66 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-114.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.73 USD (9)
Crescita mensile:
425.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.56 USD
Massimale:
177.55 USD (169.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.82 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +88.57 USD
Massima perdita consecutiva: -114.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
try again
Non ci sono recensioni