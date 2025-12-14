- Crescita
Trade:
670
Profit Trade:
457 (68.20%)
Loss Trade:
213 (31.79%)
Best Trade:
221.86 EUR
Worst Trade:
-202.58 EUR
Profitto lordo:
8 158.57 EUR (5 047 543 pips)
Perdita lorda:
-5 571.67 EUR (1 326 286 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (292.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
677.96 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
29.57%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.71
Long Trade:
205 (30.60%)
Short Trade:
465 (69.40%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
3.86 EUR
Profitto medio:
17.85 EUR
Perdita media:
-26.16 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-77.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-301.44 EUR (7)
Crescita mensile:
35.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
385.26 EUR (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.66% (393.55 EUR)
Per equità:
1.96% (119.73 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|BTCUSD
|130
|NAS100
|100
|GBPUSD+
|86
|DJ30
|86
|EURUSD+
|23
|SP500
|9
|XAGUSD
|8
|GER40
|2
|USDCHF+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|BTCUSD
|1.1K
|NAS100
|320
|GBPUSD+
|-356
|DJ30
|127
|EURUSD+
|49
|SP500
|28
|XAGUSD
|341
|GER40
|-5
|USDCHF+
|50
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|3K
|BTCUSD
|3.3M
|NAS100
|151K
|GBPUSD+
|-8.3K
|DJ30
|-141K
|EURUSD+
|489
|SP500
|9.4K
|XAGUSD
|1.7K
|GER40
|-2.3K
|USDCHF+
|73
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +221.86 EUR
Worst Trade: -203 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +292.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -77.96 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
|
VantageInternational-Live 4
|1170.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|2595.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|3631.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|5120.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
9.4K
EUR
EUR
5
0%
670
68%
30%
1.46
3.86
EUR
EUR
6%
1:500