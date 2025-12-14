SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping AI FX MT5
Fatih Selim Demir

Scalping AI FX MT5

Fatih Selim Demir
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 44%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
670
Profit Trade:
457 (68.20%)
Loss Trade:
213 (31.79%)
Best Trade:
221.86 EUR
Worst Trade:
-202.58 EUR
Profitto lordo:
8 158.57 EUR (5 047 543 pips)
Perdita lorda:
-5 571.67 EUR (1 326 286 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (292.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
677.96 EUR (28)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
29.57%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.71
Long Trade:
205 (30.60%)
Short Trade:
465 (69.40%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
3.86 EUR
Profitto medio:
17.85 EUR
Perdita media:
-26.16 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-77.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-301.44 EUR (7)
Crescita mensile:
35.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
385.26 EUR (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.66% (393.55 EUR)
Per equità:
1.96% (119.73 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 223
BTCUSD 130
NAS100 100
GBPUSD+ 86
DJ30 86
EURUSD+ 23
SP500 9
XAGUSD 8
GER40 2
USDCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.4K
BTCUSD 1.1K
NAS100 320
GBPUSD+ -356
DJ30 127
EURUSD+ 49
SP500 28
XAGUSD 341
GER40 -5
USDCHF+ 50
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 3K
BTCUSD 3.3M
NAS100 151K
GBPUSD+ -8.3K
DJ30 -141K
EURUSD+ 489
SP500 9.4K
XAGUSD 1.7K
GER40 -2.3K
USDCHF+ 73
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +221.86 EUR
Worst Trade: -203 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +292.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -77.96 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 4
1170.00 × 1
VantageInternational-Live 10
2595.00 × 1
VantageInternational-Live 5
3631.00 × 1
VantageInternational-Live 15
5120.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalping AI FX MT5
30USD al mese
44%
0
0
USD
9.4K
EUR
5
0%
670
68%
30%
1.46
3.86
EUR
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.