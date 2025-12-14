- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
48 (64.86%)
Loss Trade:
26 (35.14%)
Best Trade:
29.62 USD
Worst Trade:
-24.09 USD
Profitto lordo:
268.66 USD (20 892 pips)
Perdita lorda:
-210.56 USD (22 170 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (24.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.98 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
31 (41.89%)
Short Trade:
43 (58.11%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
5.60 USD
Perdita media:
-8.10 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.19 USD (3)
Crescita mensile:
-81.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.94 USD
Massimale:
55.94 USD (111.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|61
|NQ100.R
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|77
|NQ100.R
|-19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|6.6K
|NQ100.R
|-7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.62 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.64 USD
Massima perdita consecutiva: -39.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
