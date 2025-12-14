- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
19 (40.42%)
Loss Trade:
28 (59.57%)
Best Trade:
25.00 USD
Worst Trade:
-25.22 USD
Profitto lordo:
185.00 USD (90 000 pips)
Perdita lorda:
-225.20 USD (73 598 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
235 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
47 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
9.74 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-36.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.22 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.20 USD
Massimale:
92.18 USD (109.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (92.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.00 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.00 USD
Massima perdita consecutiva: -36.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hey
Non ci sono recensioni
د