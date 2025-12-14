SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ABDESSALAM MA
Abdessalam Manser

ABDESSALAM MA

Abdessalam Manser
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
-100%
Exness-MT5Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
19 (40.42%)
Loss Trade:
28 (59.57%)
Best Trade:
25.00 USD
Worst Trade:
-25.22 USD
Profitto lordo:
185.00 USD (90 000 pips)
Perdita lorda:
-225.20 USD (73 598 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (25.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
235 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
47 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
9.74 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-36.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.22 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.20 USD
Massimale:
92.18 USD (109.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (92.18 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -40
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.00 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +25.00 USD
Massima perdita consecutiva: -36.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hey 
Non ci sono recensioni
2025.12.14 21:26
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 20:28 2025.12.14 20:28:40  

د

2025.12.14 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 235 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati