- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
48 (78.68%)
Loss Trade:
13 (21.31%)
Best Trade:
2 545.00 USD
Worst Trade:
-935.00 USD
Profitto lordo:
16 738.00 USD (11 381 pips)
Perdita lorda:
-10 037.00 USD (10 029 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (15 586.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 586.00 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
35.38%
Massimo carico di deposito:
92.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
35 (57.38%)
Short Trade:
26 (42.62%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
109.85 USD
Profitto medio:
348.71 USD
Perdita media:
-772.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-9 102.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 102.00 USD (12)
Crescita mensile:
13.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 885.00 USD
Massimale:
9 695.00 USD (19.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.08% (9 695.00 USD)
Per equità:
24.94% (12 522.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDi
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDi
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDi
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 545.00 USD
Worst Trade: -935 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +15 586.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9 102.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
