Trade:
18 236
Profit Trade:
13 142 (72.06%)
Loss Trade:
5 094 (27.93%)
Best Trade:
135.89 USD
Worst Trade:
-109.13 USD
Profitto lordo:
52 607.22 USD (95 354 734 pips)
Perdita lorda:
-50 662.63 USD (93 572 213 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (52.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 422.53 USD (60)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1145
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
9 169 (50.28%)
Short Trade:
9 067 (49.72%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
4.00 USD
Perdita media:
-9.95 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-438.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 266.81 USD (25)
Crescita mensile:
-24.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
114.39 USD
Massimale:
2 522.14 USD (33.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.07% (1 558.28 USD)
Per equità:
2.82% (139.85 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|15525
|XAUUSDm
|2711
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|574
|XAUUSDm
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|962K
|XAUUSDm
|819K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Best Trade: +135.89 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +52.38 USD
Massima perdita consecutiva: -438.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
