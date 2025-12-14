- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
117 (51.09%)
Loss Trade:
112 (48.91%)
Best Trade:
327.78 USD
Worst Trade:
-365.20 USD
Profitto lordo:
4 977.38 USD (52 151 pips)
Perdita lorda:
-6 111.72 USD (50 432 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (300.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
411.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
125 (54.59%)
Short Trade:
104 (45.41%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-4.95 USD
Profitto medio:
42.54 USD
Perdita media:
-54.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-541.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-698.00 USD (7)
Crescita mensile:
-29.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 469.24 USD
Massimale:
1 964.96 USD (329.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.61% (1 964.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +327.78 USD
Worst Trade: -365 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +300.04 USD
Massima perdita consecutiva: -541.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Xlence-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni