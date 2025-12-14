- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 878
Profit Trade:
1 115 (38.74%)
Loss Trade:
1 763 (61.26%)
Best Trade:
8 690.00 USD
Worst Trade:
-2 410.00 USD
Profitto lordo:
759 396.14 USD (81 321 pips)
Perdita lorda:
-713 556.74 USD (56 750 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11 590.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 330.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2862
Tempo di attesa medio:
60 secondi
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
1 399 (48.61%)
Short Trade:
1 479 (51.39%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
15.93 USD
Profitto medio:
681.07 USD
Perdita media:
-404.74 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 720.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 000.00 USD (5)
Crescita mensile:
50.56%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 950.60 USD
Massimale:
58 940.00 USD (47.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.87% (58 910.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2874
|USDJPY+
|2
|NZDUSD+
|1
|EURUSD+
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|49K
|USDJPY+
|-1.9K
|NZDUSD+
|-2K
|EURUSD+
|380
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|25K
|USDJPY+
|-55
|NZDUSD+
|-195
|EURUSD+
|24
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 690.00 USD
Worst Trade: -2 410 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11 590.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 720.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold scalping strategy.
