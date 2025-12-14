SegnaliSezioni
Yacine Tinani

Master gold

Yacine Tinani
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 51%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 878
Profit Trade:
1 115 (38.74%)
Loss Trade:
1 763 (61.26%)
Best Trade:
8 690.00 USD
Worst Trade:
-2 410.00 USD
Profitto lordo:
759 396.14 USD (81 321 pips)
Perdita lorda:
-713 556.74 USD (56 750 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11 590.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 330.00 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2862
Tempo di attesa medio:
60 secondi
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
1 399 (48.61%)
Short Trade:
1 479 (51.39%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
15.93 USD
Profitto medio:
681.07 USD
Perdita media:
-404.74 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-3 720.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 000.00 USD (5)
Crescita mensile:
50.56%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 950.60 USD
Massimale:
58 940.00 USD (47.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.87% (58 910.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 2874
USDJPY+ 2
NZDUSD+ 1
EURUSD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 49K
USDJPY+ -1.9K
NZDUSD+ -2K
EURUSD+ 380
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 25K
USDJPY+ -55
NZDUSD+ -195
EURUSD+ 24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 690.00 USD
Worst Trade: -2 410 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11 590.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 720.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold scalping strategy. 


2025.12.14 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.14 12:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 12:17
A large drawdown may occur on the account again
