Trade:
70
Profit Trade:
29 (41.42%)
Loss Trade:
41 (58.57%)
Best Trade:
0.95 UST
Worst Trade:
-0.88 UST
Profitto lordo:
7.67 UST (847 pips)
Perdita lorda:
-20.22 UST (1 881 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1.89 UST)
Massimo profitto consecutivo:
3.47 UST (7)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
2.60%
Massimo carico di deposito:
18.86%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
32 (45.71%)
Short Trade:
38 (54.29%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-0.18 UST
Profitto medio:
0.26 UST
Perdita media:
-0.49 UST
Massime perdite consecutive:
14 (-4.35 UST)
Massima perdita consecutiva:
-4.35 UST (14)
Crescita mensile:
-1.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.13 UST
Massimale:
14.13 UST (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (13.71 UST)
Per equità:
1.44% (9.87 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY+
|6
|GBPJPY+
|6
|CADJPY+
|5
|EURJPY+
|5
|CHFJPY+
|4
|AUDJPY+
|4
|USDJPY+
|4
|GBPNZD+
|4
|NZDCAD+
|3
|EURNZD+
|3
|GBPCAD+
|3
|EURGBP+
|3
|NZDUSD+
|2
|AUDNZD+
|2
|NZDCHF+
|2
|EURCAD+
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPAUD+
|2
|AUDCAD+
|1
|USDCAD+
|1
|CADCHF+
|1
|EURCHF+
|1
|EURUSD+
|1
|EURAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY+
|-1
|GBPJPY+
|-2
|CADJPY+
|-1
|EURJPY+
|0
|CHFJPY+
|-1
|AUDJPY+
|0
|USDJPY+
|-1
|GBPNZD+
|-2
|NZDCAD+
|-1
|EURNZD+
|0
|GBPCAD+
|-2
|EURGBP+
|1
|NZDUSD+
|0
|AUDNZD+
|0
|NZDCHF+
|-1
|EURCAD+
|0
|GBPUSD+
|0
|GBPCHF+
|0
|GBPAUD+
|-1
|AUDCAD+
|0
|USDCAD+
|0
|CADCHF+
|0
|EURCHF+
|0
|EURUSD+
|0
|EURAUD+
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY+
|-76
|GBPJPY+
|-229
|CADJPY+
|-101
|EURJPY+
|11
|CHFJPY+
|-76
|AUDJPY+
|-21
|USDJPY+
|-68
|GBPNZD+
|-221
|NZDCAD+
|-61
|EURNZD+
|1
|GBPCAD+
|-161
|EURGBP+
|83
|NZDUSD+
|-18
|AUDNZD+
|-6
|NZDCHF+
|-53
|EURCAD+
|1
|GBPUSD+
|-40
|GBPCHF+
|-17
|GBPAUD+
|-61
|AUDCAD+
|-16
|USDCAD+
|-26
|CADCHF+
|-18
|EURCHF+
|18
|EURUSD+
|39
|EURAUD+
|82
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Best Trade: +0.95 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1.89 UST
Massima perdita consecutiva: -4.35 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
