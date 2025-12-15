SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SPARTAN
Alexander Kobets

SPARTAN

Alexander Kobets
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
29 (41.42%)
Loss Trade:
41 (58.57%)
Best Trade:
0.95 UST
Worst Trade:
-0.88 UST
Profitto lordo:
7.67 UST (847 pips)
Perdita lorda:
-20.22 UST (1 881 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1.89 UST)
Massimo profitto consecutivo:
3.47 UST (7)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
2.60%
Massimo carico di deposito:
18.86%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
32 (45.71%)
Short Trade:
38 (54.29%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-0.18 UST
Profitto medio:
0.26 UST
Perdita media:
-0.49 UST
Massime perdite consecutive:
14 (-4.35 UST)
Massima perdita consecutiva:
-4.35 UST (14)
Crescita mensile:
-1.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.13 UST
Massimale:
14.13 UST (2.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (13.71 UST)
Per equità:
1.44% (9.87 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY+ 6
GBPJPY+ 6
CADJPY+ 5
EURJPY+ 5
CHFJPY+ 4
AUDJPY+ 4
USDJPY+ 4
GBPNZD+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 3
EURGBP+ 3
NZDUSD+ 2
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 2
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY+ -1
GBPJPY+ -2
CADJPY+ -1
EURJPY+ 0
CHFJPY+ -1
AUDJPY+ 0
USDJPY+ -1
GBPNZD+ -2
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
GBPCAD+ -2
EURGBP+ 1
NZDUSD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
GBPUSD+ 0
GBPCHF+ 0
GBPAUD+ -1
AUDCAD+ 0
USDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURUSD+ 0
EURAUD+ 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY+ -76
GBPJPY+ -229
CADJPY+ -101
EURJPY+ 11
CHFJPY+ -76
AUDJPY+ -21
USDJPY+ -68
GBPNZD+ -221
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
GBPCAD+ -161
EURGBP+ 83
NZDUSD+ -18
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
GBPUSD+ -40
GBPCHF+ -17
GBPAUD+ -61
AUDCAD+ -16
USDCAD+ -26
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURUSD+ 39
EURAUD+ 82
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.95 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1.89 UST
Massima perdita consecutiva: -4.35 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
Non ci sono recensioni
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPARTAN
30USD al mese
-2%
0
0
USD
687
UST
1
98%
70
41%
3%
0.37
-0.18
UST
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.