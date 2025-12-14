SegnaliSezioni
Mustafa Alayan

Royalexau

Mustafa Alayan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
6 (100.00%)
Best Trade:
0.00 GBP
Worst Trade:
-122.22 GBP
Profitto lordo:
0.00 GBP
Perdita lorda:
-538.13 GBP (241 248 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 GBP (0)
Indice di Sharpe:
-1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
166.98%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-89.69 GBP
Profitto medio:
0.00 GBP
Perdita media:
-89.69 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-538.13 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-538.13 GBP (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.13 GBP
Massimale:
538.13 GBP (107.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (538.13 GBP)
Per equità:
60.59% (304.27 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -694
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -241K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 GBP
Worst Trade: -122 GBP
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.00 GBP
Massima perdita consecutiva: -538.13 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
2025.12.14 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.14 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
