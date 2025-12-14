- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
6 (100.00%)
Best Trade:
0.00 GBP
Worst Trade:
-122.22 GBP
Profitto lordo:
0.00 GBP
Perdita lorda:
-538.13 GBP (241 248 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 GBP (0)
Indice di Sharpe:
-1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
166.98%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-89.69 GBP
Profitto medio:
0.00 GBP
Perdita media:
-89.69 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-538.13 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-538.13 GBP (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.13 GBP
Massimale:
538.13 GBP (107.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (538.13 GBP)
Per equità:
60.59% (304.27 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-694
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-241K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 GBP
Worst Trade: -122 GBP
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +0.00 GBP
Massima perdita consecutiva: -538.13 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Non ci sono recensioni