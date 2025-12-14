- Crescita
Trade:
46
Profit Trade:
27 (58.69%)
Loss Trade:
19 (41.30%)
Best Trade:
120.50 USD
Worst Trade:
-94.96 USD
Profitto lordo:
1 272.32 USD (21 494 pips)
Perdita lorda:
-872.88 USD (7 381 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (263.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
32 (69.57%)
Short Trade:
14 (30.43%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
8.68 USD
Profitto medio:
47.12 USD
Perdita media:
-45.94 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-264.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.29 USD (5)
Crescita mensile:
4.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
328.32 USD
Massimale:
417.75 USD (4.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.41% (42.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|18
|EURCAD_
|15
|USDJPY_
|9
|GBPJPY_
|3
|GBPCAD_
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|274
|EURCAD_
|-8
|USDJPY_
|145
|GBPJPY_
|-61
|GBPCAD_
|53
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|13K
|EURCAD_
|217
|USDJPY_
|895
|GBPJPY_
|-366
|GBPCAD_
|208
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.50 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +263.57 USD
Massima perdita consecutiva: -264.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
