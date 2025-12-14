- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
56 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
72.76 USD (6 961 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
56 (72.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.76 USD (56)
Indice di Sharpe:
1.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
40 (71.43%)
Short Trade:
16 (28.57%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
90.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +72.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 100
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Exness-Real9
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.11 × 27
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|0.21 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.25 × 20
|
Exness-Real17
|0.27 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.37 × 43
