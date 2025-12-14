- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
32 (47.05%)
Loss Trade:
36 (52.94%)
Best Trade:
1 589.91 USD
Worst Trade:
-3 220.00 USD
Profitto lordo:
27 789.65 USD (21 126 pips)
Perdita lorda:
-32 539.58 USD (27 175 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6 220.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 220.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
85.86%
Massimo carico di deposito:
57.16%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
34 (50.00%)
Short Trade:
34 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-69.85 USD
Profitto medio:
868.43 USD
Perdita media:
-903.88 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-10 969.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 969.88 USD (13)
Crescita mensile:
-4.18%
Previsione annuale:
-50.59%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 749.93 USD
Massimale:
15 690.90 USD (7.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.43% (15 693.31 USD)
Per equità:
1.76% (3 503.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|30
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|-5.8K
|EURGBP
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-395
|XAUUSD
|-5.6K
|EURGBP
|-44
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tutte le negoziazioni vengono condotte manualmente,principmente su EURUSD e XAUUSD。不利用 mai rischiose 貿易策略 Martingala e impostiamo sempre stop-loss e obiettivi di stop-loss。eg fondamentale comprendere che nessun metodo di trade al mondo garantisce il successo al 100%！不存在與聖格拉爾的交易！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
195K
USD
USD
21
88%
68
47%
86%
0.85
-69.85
USD
USD
7%
1:30