Yan Yang Lai

For Prop Firm Exam

Yan Yang Lai
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
32 (47.05%)
Loss Trade:
36 (52.94%)
Best Trade:
1 589.91 USD
Worst Trade:
-3 220.00 USD
Profitto lordo:
27 789.65 USD (21 126 pips)
Perdita lorda:
-32 539.58 USD (27 175 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6 220.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 220.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
85.86%
Massimo carico di deposito:
57.16%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
34 (50.00%)
Short Trade:
34 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-69.85 USD
Profitto medio:
868.43 USD
Perdita media:
-903.88 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-10 969.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 969.88 USD (13)
Crescita mensile:
-4.18%
Previsione annuale:
-50.59%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 749.93 USD
Massimale:
15 690.90 USD (7.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.43% (15 693.31 USD)
Per equità:
1.76% (3 503.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 37
XAUUSD 30
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -5.8K
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -395
XAUUSD -5.6K
EURGBP -44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 589.91 USD
Worst Trade: -3 220 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +6 220.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10 969.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Tutte le negoziazioni vengono condotte manualmente,principmente su EURUSD e XAUUSD。不利用 mai rischiose 貿易策略 Martingala e impostiamo sempre stop-loss e obiettivi di stop-loss。eg fondamentale comprendere che nessun metodo di trade al mondo garantisce il successo al 100%！不存在與聖格拉爾的交易！
Non ci sono recensioni
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 02:05
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.68% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.94% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
