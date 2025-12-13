- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
110 (71.89%)
Loss Trade:
43 (28.10%)
Best Trade:
103.84 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Perdita lorda:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (158.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
346.52 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
63 (41.18%)
Short Trade:
90 (58.82%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
7.42 USD
Profitto medio:
21.95 USD
Perdita media:
-29.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.91 USD (3)
Crescita mensile:
215.42%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.86 USD
Massimale:
211.56 USD (58.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.93% (159.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe-
|150
|USDJPYe-
|2
|GBPUSDe-
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe-
|1.1K
|USDJPYe-
|-58
|GBPUSDe-
|53
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe-
|22K
|USDJPYe-
|-47
|GBPUSDe-
|100
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.84 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +158.40 USD
Massima perdita consecutiva: -78.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
Non ci sono recensioni