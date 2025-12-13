SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Leonard Gold
Fuqiang Li

Leonard Gold

Fuqiang Li
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 223%
GMI3-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
110 (71.89%)
Loss Trade:
43 (28.10%)
Best Trade:
103.84 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Perdita lorda:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (158.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
346.52 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
63 (41.18%)
Short Trade:
90 (58.82%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
7.42 USD
Profitto medio:
21.95 USD
Perdita media:
-29.77 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-78.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.91 USD (3)
Crescita mensile:
215.42%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.86 USD
Massimale:
211.56 USD (58.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.93% (159.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe- 150
USDJPYe- 2
GBPUSDe- 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe- 1.1K
USDJPYe- -58
GBPUSDe- 53
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe- 22K
USDJPYe- -47
GBPUSDe- 100
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.84 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +158.40 USD
Massima perdita consecutiva: -78.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI3-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
Non ci sono recensioni
2025.12.13 17:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 17:59
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati