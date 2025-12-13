- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
14.48 USD (1 446 pips)
Perdita lorda:
-0.60 USD (3 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (14.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.48 USD (7)
Indice di Sharpe:
2.58
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
49.57
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
24.13
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
2.07 USD
Perdita media:
-0.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescita mensile:
4.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
0.28 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD
