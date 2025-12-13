- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
21 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.83 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
22.23 USD (2 337 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
21 (22.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.23 USD (21)
Indice di Sharpe:
3.80
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (28.57%)
Short Trade:
15 (71.43%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.83 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +22.23 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
